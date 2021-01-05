 الدنمارك تعتزم فرض إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 يناير 2021 10:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

الدنمارك تعتزم فرض إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار كورونا

الكورونا في الدنمارك - ارشيفية
الكورونا في الدنمارك - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:23 م
قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تعتزم فرض إجراءات جديدة أكثر صرامة تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وحذّرت فريدريكسن في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، من أن "الوضع خطير حقًا" في الوقت الذي تشهد فيه الدنمارك حالات مؤكدة أخرى للفيروس الجديد الأكثر قابلية للانتقال والذي تم الكشف عنه لأول مرة في المملكة المتحدة، معربة عن مخاوفها من أن المتغير الجديد قد ينتشر بسرعة أكبر في جميع أنحاء الدنمارك مقارنة بالسلالة السابقة.

يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في الدنمارك حوالي 171 ألف شخص.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك