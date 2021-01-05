 سلطان عمان يبعث رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين - بوابة الشروق
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سلطان عمان يبعث رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين

الرياض- مسقط - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 4:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 4:36 م
بعث سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتصل بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمھا وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، سلم الرسالة إلى وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير، على هامش انعقاد مؤتمر القمة الحادي والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بمدينة العُلا.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية.

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