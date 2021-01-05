 الاتحاد الأوروبي يرحب بالمصالحة بين الدول الخليجية - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 يناير 2021 5:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يرحب بالمصالحة بين الدول الخليجية

الاتحاد الاوربي - ارشيفية
الاتحاد الاوربي - ارشيفية
وكالات:
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 5:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 5:19 م
رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان السعودية فتح مجالها الجوي وحدودها البرية مع قطر، معربا عن أمله بأن يساهم الأمر في إنهاء الأزمة الخليجية التي دامت ثلاث سنوات.

وأشار المتحدث بإسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، إلى ضرورة إنهاء الأزمة الخليجية التي طال أمدها وأثرت سلبا على التعاون والعلاقات بين دول المنطقة.

ووصف المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو الإعلان السعودي بـ"الخبر الإيجابي والجيد"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدعم التوصل إلى حل خليجي – خليجي يؤدي إلى إنهاء الأزمة.

كما أثنى على الجهود التي تبذلها الكويت لإنجاز المصالحة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن "دور الوساطة الذي تقوم به الكويت هام جدا ونحن مستمرون بدعمه وصولا للحل النهائي للأزمة"، وفقاً لوكالة "آكي" الإيطالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك