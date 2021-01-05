 الرئيس المكسيكي: توزيع لقاحات فايزر الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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الرئيس المكسيكي: توزيع لقاحات فايزر الأسبوع المقبل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 8:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 8:47 م

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور إن الدفعة الجديدة من لقاحات "كوفيد-19" التي تنتجها شركة فايزر، والتي من المقرر أن تصل إلى المكسيك الأسبوع المقبل، سيجرى توزيعها في معظم ولايات البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عنه قوله "بعد تطعيم مسئولي الصحة، فإن المرحلة التالية ستركز على السكان المسنين في المناطق النائية، والذين قد يحصلون على لقاحات كانسينو لأنها تحتاج إلى تخزين بتجميد شديد".

وأضاف أوبرادور أن الخطة تستلزم تطعيم 3 ملايين مسن في الأسبوع.

ومن المقرر أن تتلقى المكسيك دفعة جديدة تتضمن أكثر من 53 ألف جرعة من شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، وتتوقع الحصول على إجمالي حوالي 1.4 مليون لقاح من شركة فايزر بحلول نهاية هذا الشهر.


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