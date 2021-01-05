شرطة واشنطن تعتقل زعيم جماعة مؤيدة لترامب بتهمة تدمير الممتلكات

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أكد متحدث باسم شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن اعتقال إنريكي تاريو زعيم جماعة Proud Boys المؤيدة للرئيس دونالد ترامب، بتهمة تدمير الممتلكات.

وأضاف المتحدث أنه لدى اعتقال تاريو كان بحوزته مخزني ذخيرة لأسلحة نارية وتم توجيه اتهام إليه.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن شرطة العاصمة ألقت القبض على إنريكي تاريو للاشتباه في إحراقه لافتة كنيسة تاريخية في واشنطن خلال احتجاجات الشهر الماضي.

وحث ترامب أنصاره على النزول إلى واشنطن للتعبير عن استيائهم من التصديق على انتخاب الرئيس المنتخب جو بايدن وروج لما وصفه بـ"التجمع الاحتجاجي الكبير" في واشنطن.

وكان لمجموعة The Proud Boys دور رئيسي في الاحتجاجات والمسيرات في منتصف ديسمبر والتي أفسحت المجال لصدامات عنيفة بين مؤيدي ترامب ومعارضيه وتخريب وتدمير الممتلكات في المدينة، بما في ذلك الكنائس التاريخية للسود.

وتستعد واشنطن لجولة جديدة من الاحتجاجات يوم الأربعاء، سينظمها مؤيدو ترامب رفضا لنتائج الانتخابات.