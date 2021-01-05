الصناعة: مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي تستهدف 250 ألف سيارة

قال ياسر جابر، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، إن مبادرة إحلال المركبات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي أطلقت أمس الاثنين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي تستهدف في مرحلتها الأولى 70 ألف سيارة، من بينهم 55 ألف سيارة خاصة وأجرة، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى مساعدة المواطن لاستبدال مركبته المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.



وأوضح أن إجمالي ما تستهدفه مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي 250 ألف سيارة، فضلًا عن 150 ألف آخرين لتحويل عملهم بالغاز الطبيعي.



وأشار إلى أن المبادرة تقدم تسهيلات للمواطنين الراغبين بإحلال وتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال فترة سداد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، وبسعر فائدة لا تتعدى 3%.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس يشهد إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.