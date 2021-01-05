نشر موقع أكسيوس الأمريكي تقريراً عن المفاوضات الجارية في اتجاه إنهاء الأزمة الخليجية، كشف فيه تفاصيل اللحظات الأخيرة للتفاوض قبل عقد القمة الخليجية، وما أسباب تعثر الاتفاق على العديد من المطالب الباقية.

قال الموقع إنه في الأسابيع الأخيرة تعرضت السعودية وقطر لضغوط من إدارة ترامب لإنهاء النزاع. ويرى كلا البلدين في الخليج أن توقيع الاتفاقية هو بادرة لإدارة ترامب وجزء من جهودهما "لنهاية الخلافات" للتحضير لإدارة بايدن القادمة.

وأضاف أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وصهره توسط بين الطرفين وسافر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في التوقيع خلال قمة مجلس التعاون الخليجي هذا الأسبوع.

وقبيل توقيع الاتفاقية أعلن وزير الخارجية الكويتي أن السعودية وقطر ستفتحان حدودهما البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء أمي الاثنين.

وسافر كوشنر لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي في العلا بالمملكة العربية السعودية ، مع مبعوث البيت الأبيض آفي بيركويتز والمستشار براين هوك ، الذي ساعد في التفاوض على الاتفاقية.

ووفقا للموقع سيوقع القادة اتفاقية تتضمن ثلاثة إجراءات لبناء الثقة:

إنهاء السعودية والإمارات والبحرين إغلاق الحدود الجوية والبحرية مع قطر، وسحب قطر جميع الدعاوى المرفوعة ضد جيرانها الخليجيين الثلاثة.

وستوقف جميع الأطراف حملاتها الإعلامية ضد بعضها البعض.

وذكر الموقع أن ما ورد خلف الكواليس هو أنه تم التوصل إلى الصفقة من حيث المبدأ خلال زيارة كوشنر الأخيرة للسعودية وقطر قبل عدة أسابيع ، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه بعد لقائه ولي العهد السعودي ، سافر كوشنر إلى العاصمة القطرية الدوحة مع هوك بينما ترك مساعديه المقربين بيركوفيتز وآدم بوهلر في المملكة العربية السعودية.

وتوسط الطرفان في محادثات بين السعوديين والقطريين عبر الهاتف في الوقت الفعلي حتى تم التوصل إلى مسودة اتفاق. وفي الأسابيع القليلة الماضية ، عُقدت مناقشات نهائية مع السعوديين والقطريين للتأكد من التزام الجانبين بالتفاهمات التي تم التوصل إليها.

وأشار إلى أن جميع الدول لديها تحفظات على الاتفاقية، لأنها لا تعتقد أن القطريين صادقون، بحسب تعبير التقرير.

وأضاف الموقع أن الاتفاق كاد أن ينهار يوم الأحد عندما تسبب سوء تفاهم في اللحظة الأخيرة في توترات جديدة بين السعوديين والقطريين.

وكان من المفترض أن يغادر كوشنر وفريقه بعد ظهر يوم الأحد ، لكنهم أجلوا رحلتهم.

وأضاف مصدر أن كوشنر وفريقه أُجبروا على التفاوض مع السعوديين والقطريين حتى ليل الأحد حتى يتم إيجاد حل. وغادروا واشنطن في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية في وقت مبكر من صباح الاثنين.

ووفقاً لدبلوماسي كبير من إحدى دول الخليج قال الموقع إن الاتفاقية خطوة في الاتجاه الصحيح وتتضمن بعض التطورات الإيجابية - لكنها لا تمثل نهاية الخلاف الخليجي. وأضاف "تم حل بعض القضايا ، لكن الأسباب الجذرية للشقاق - العلاقات الشخصية السيئة بين القادة والخلافات السياسية الكبيرة بشأن إيران وتركيا والإخوان المسلمين - لا تزال قائمة".

وخلص التقرير إلى أن الاتفاقية التي سيتم توقيعها يوم الثلاثاء، ستكون إنجازًا في اللحظة الأخيرة لكوشنر وإدارة ترامب قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير.