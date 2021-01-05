 مجلس التعاون الخليجي يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس التعاون الخليجي يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن


نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 9:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 9:14 م

تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي، خلال البيان الختامي للقمة الحادية والأربعون المنعقدة في مدينة العلا السعودية، اليوم الثلاثاء، بتهنئة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وأكد المجلس تطلعه إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعرب المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة بايدن.

وفاز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الانتخابات التي جرت 3 نوفمبر الماضي، على منافسه الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


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