مجلس التعاون الخليجي يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

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تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي، خلال البيان الختامي للقمة الحادية والأربعون المنعقدة في مدينة العلا السعودية، اليوم الثلاثاء، بتهنئة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وأكد المجلس تطلعه إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعرب المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة بايدن.

وفاز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الانتخابات التي جرت 3 نوفمبر الماضي، على منافسه الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.