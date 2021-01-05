صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم خلال عام 2020 الانتهاء من تنفيذ 1056 وحدة سكنية "44 عمارة" بمشروعي جنة للإسكان الفاخر وسكن مصر للإسكان المتوسط بمدينة الشروق.

كما تم تسليم 3062 وحدة سكنية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمرحلتين الأولى والثانية شاملة المرافق، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات بالمدينة خلال 2020 بمختلف القطاعات بلغ نحو 775 مليون جنيه.

من جانبه، كشف المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن أبرز إنجازات الجهاز خلال عام 2020، حيث شملت الإنجازات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتهاء العديد من مشروعات الإسكان، وتطوير الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق، وزراعة وتجميل العديد من الأحياء والتي كان لها الأثر في خلق مناخٍ آمن لجذب الاستثمار في مدينة الشروق.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه على رأس الإنجازات التى تمس حاجة قاطني المدينة، أنه تم التُمكن من امتلاك شبكة مواصلات خارجية وداخلية على أعلى مستوى وربط 3 خطوط خارجية إلى مناطق (ميدان العباسية - محطة مترو سراى القبة - القاهرة الجديدة)، فضلاً عن تسليم "مكتبة الطفل" لهيئة الكتاب وتجهيزها للتشغيل تحت اسم "مركز الكاتب المصري"، بجانب زراعة وتجميل مساحة 250 فدانا.

وأوضح أنه فيما يخص قطاع الخدمات، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 5 مدارس وأكبرها مدرسة النيل الدولية باستثمارات من الجهاز بلغت نحو 75 مليون جنيه، وتخصيص أول مدرسة كـأكاديمية للفنون، والبدء في إجراءات تنفيذ مدرسة سعة 42 فصلاً خلال 2021 ضمن خطة الجهاز، وتسليم قطعة أرض لإنشاء أول مدرسة للمتفوقين لهيئة الأبنية التعليمية، وقطعة أرض لإقامة مجمع معاهد أزهرية، والانتهاء من تنفيذ حضانة، وبدء إجراءات تنفيذ حضانتين.

كما تم الانتهاء من تنفيذ وحدة صحية ورفع كفاءة وتطوير شامل لمقر الإسعاف وتخصيص 6700 م2 لوزارة الصحة كتوسعات للمستشفى القائم، وإنشاء سوق منافذ الخير، ومول تجاري هو الأول من نوعه بالمدينة باستثمارات من الجهاز، وجارٍ التجهيز لتشغيله، والانتهاء من تنفيذ 18 سوقا تجارية بإجمالي 210 محال، تم بيع 11 محلا تجاريا و6 صيدليات منها، والانتهاء من تنفيذ مركز شباب، وجارٍ تشغيل ملعبين ثلاثيين، بجانب تشغيل وحدة الدفاع المدني الثانية بالإسكان العائلي، وتشغيل 20 أتوبيساً مجهزا بهدف الربط بين مدينة الشروق والمدن المحيطة.

وبالنسبة لملف الطرق، أضاف الغيطي: تم استهداف خلق محاور جديدة وتطوير الحالي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ طرق بأطوال بلغت 20كم، بمحوري جمال عبدالناصر وأحمد عرابي، والبدء في تنفيذ المحور الموازي للقطار الكهربائي وتطوير الميادين، وصيانة ورفع كفاءة 3 محاور رئيسية بالتخطيط واللافتات وإنهاء أعمال التطوير الحضرى بالإسكان الإقتصادى لـ51 مربعاً سكنياً، والفاخر لـ42 عمارة، وإنهاء أعمال التطوير للطرق وتنسيق الموقع لـ6 أحياء سكنية، والتي تعادل نسبة 25% من أحياء المدينة، وجارٍ تطوير الطرق لـ 10 أحياء بنسب إنجاز متقدمة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تحقيق إنجاز في مجال ترشيد الطاقة ورفع مستوى الإنارة بكافة المحاور الرئيسية عن طريق تغيير كشافات الصوديوم إلى كشافات ليد واستبدال 10 آلاف كشاف بإجمالي أطوال طرق 200 كم، مما ساهم في توفير الطاقة بمقدار 60% بتلك المحاور، مع استخدام الكشافات المستبدلة لرفع كفاءة الإنارة بالمدينة، حيث وصلت نسبة الإنارة إلى 95% داخل الأحياء السكنية، والانتهاء من مشروعات استكمال وتأهيل شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة لـ8 مناطق بالقطاع الشرقي والتي تمثل نسبة 85% من مناطق العمارات بالمدينة، وإنهاء تأهيل الحيين 3 و 4 مع زيادة القدرة الكهربائية المخصصة للمدينة من 100 م ف أ إلى 140 م ف أ.

وفيما يخص قطاع المرافق، قال رئيس الجهاز: فيما يتعلق بمنظومة الصرف الصحي، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تأهيل رافع 3 بالكامل ورفع قدرته من 36 ألف م3/يوم إلى 60 ألف م3/يوم، والبدء في تجارب التشغيل تمهيداً لدخوله الخدمة، وكذا إنهاء تنفيذ خط طرد بديل قطر 1200مم، وزيادة بالوعات المطر إلى 5 آلاف بلاعة لتغطي كافة أنحاء المدينة، وطرح أعمال رفع كفاءة رافع 4 لرفع القدرة من 57 ألف م3/يوم إلى 85ألف م3/يوم، وإعداد الدراسات اللازمة لمرافق 2011 فدانا بالمنطقة المضافة، ونقل المرافق المتعارضة مع مسار القطار المكهرب.

وأضاف أنه بالنسبة لمنظومة مياه الشرب، فقد شملت أعمال رفع كفاءة الشبكة وتدعيمها وتأمين الحصة المستقبلية بتشغيل أول محطة تنقية مياه رئيسية خاصة لمدينة الشروق بالعاشر من رمضان، والانتهاء من الأعمال الاستشارية لمشروع الاتزان الهيدروليكي لشبكات المياه لضبط الضغوط بها وحسن توزيع حصص المياه على الأحياء المختلفة، والبدء بإجراءات طرح وتأهيل رافع المياه الرئيسي بالمدينة، كما تم تنفيذ 980 حنفية حريق بكافة الأحياء.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجهاز أنه تم توفير فرص عمل من خلال إقامة مشروعات لأبناء مدينة الشروق، حيث تم إتاحة 35 موقعاً بمقابل الإشغال لإقامة مشاتل والتوسع في مشروع شارع شباب الشروق وتوفير 7 منافذ بأنشطة مختلفة بمناطق وأحياء المدينة، مشيراً إلى أنه تم استغلال مساحة 100ألف م2 بحرم خطوط البترول والتنسيق لتنفيذ المرحلة الأولى من متنفس "منتزه الشروق" بمساحة 40 ألف م2، والبدء فى المرحلة الثانية على مساحة 60 ألف م2.

وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، حرص جهاز المدينة على استكمال تنفيذ خطة التنمية الشاملة بكافة القطاعات والنهوض بالمدينة وتطوير الخدمات التى تحقق متطلبات وراحة سكانها.