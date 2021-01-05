اتفاق دول أوبك بلس على خفض إنتاج النفط حتى نهاية مارس المقبل

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع لوزراء تجمع "أوبك بلس" عبر الإنترنت إن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها العشر الأعضاء في تجمع "أوبك بلس" اتفقت على خفض الإنتاج خلال فبراير ومارس المقبلين بمقدار 425ر1 مليون برميل يوميا بهدف استقرار أسعار النفط العالمية.



وأضاف الوزير أن السعودية ستخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا في حين ستساهم دول أخرى في الخفض بمقدار 425 ألف برميل يوميا بشكل طوعي أيضا، مشيرا إلى أن هذه بادرة حسن نية لضمان مزيد من الاستقرار في السوق.



وقال الوزير إن بلاده اتخذت هذا القرار بشكل منفرد وطوعي دون تشاور مع الدول الأخرى.



ووفقا لهذا القرار فإن إنتاج السعودية من النفط سينخفض من 1ر9 مليون برميل يوميا حاليا إلى 1ر8 مليون برميل خلال الشهرين المقبلين.



في الوقت نفسه سيتم السماح لروسيا بزيادة إنتاجها بمقدار 65 ألف برميل يوميا ولكازاخستان بزيادة إنتاجها بمقدار 10 آلاف برميل يوميا.



وبحسب التقرير فإن المملكة العربية السعودية التي تعارض زيادة الإنتاج وروسيا التي تؤيد زيادة الإنتاج حققتا أهدافا مهمة بهذا الاتفاق.



وكان وزراء تجمع أوبك بلس وعددهم 23 وزيرا، اضطروا إلى تمديد اجتماعهم المنعقد عبر الإنترنت حتى اليوم الثلاثاء بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق أمس.



يذكر أن أغلب الدول المصدرة للنفط تجد نفسها في موقف صعب حيث تحتاج إلى زيادة مبيعاتها من النفط لزيادة إيراداتها التي تحتاج إليها بشدة لتمويل الإنفاق العام، في حين أن زيادة الإنتاج يهدد بتراجع أسعار النفط مجددا في الأسواق العالمية.