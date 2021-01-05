ألمانيا تسجل ما يقرب من 12 ألف إصابة و944 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 ألفا و897 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و787 ألفا و410 حالات.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول، إنه سجل 944 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 35 ألفا و518 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي مليون و424 ألفا و700 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 327 ألفا و300 حالة نشطة في البلاد.