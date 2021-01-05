الرئيس السيسي: يجب التيسير على المواطنين لتحويل سياراتهم إلى الغاز

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التنسيق مع المواطنين من أجل تحويل سياراتهم من الغاز الطبيعي عن طريق عمل قروض للتيسير عليهم.

وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال تفقده أجنحة المعرض الأول لتكنولوجيات تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي اليوم الاثنين، إن الهدف وراء ذلك هو تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، مشيرا إلى أهمية تخفيض الأسعار التكلفة الخاصة بالتحويل لتشجيع المواطنين.

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بنجاح هذا المشروع، قائلا " لدينا عشرات الآلاف من السيارات العاملة بالديزل ونتمنى أن يتم تغير نسبة منها أو كلها لو أمكن".

وأضاف الرئيس السيسي لرؤساء الشركات المشاركة بالمعرض:" موفقين.. ولو الموضوع ده نجح بشكل كامل سيكون هناك تغير كبير جدا في المسار ولابد أن نتأكد من أمان ونجاح هذا المشروع ".