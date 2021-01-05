السودان يأمل في أن يحقق إقرار الكونجرس لقانون الانتقال الديمقراطي أهدافه بالبلاد

أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن أملها في أن يسهم إقرار "الكونجرس" الأمريكي، في 31 ديسمبر الماضي، لقانون الانتقال الديمقراطي في السودان، في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وذكرت الخارجية السودانية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن الأهداف التي يحققها إقرار تطبيق القانون تتمثل في دعم الانتقال في السودان، والمساعدة في تعزيز سلطة القانون وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي، مع تقديم برامج لحفز النمو الاقتصادي ودعم السلام والاستقرار بعيد المدى.

وعبرت عن أملها في أن يمثل التفاف السودانيين، بكل قواهم الاجتماعية ومنطلقاتهم السياسية، حول هذه القواعد والقيم سندا للتطبيق الكفؤ للقانون، ودفعا أصيلا منهم نحو تحقيق تطلعاتهم وتأكيد خياراتهم.