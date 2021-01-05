 السودان يأمل في أن يحقق إقرار الكونجرس لقانون الانتقال الديمقراطي أهدافه بالبلاد - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 يناير 2021 4:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

السودان يأمل في أن يحقق إقرار الكونجرس لقانون الانتقال الديمقراطي أهدافه بالبلاد

الخرطوم - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 4:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 4:30 م

أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن أملها في أن يسهم إقرار "الكونجرس" الأمريكي، في 31 ديسمبر الماضي، لقانون الانتقال الديمقراطي في السودان، في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

 

وذكرت الخارجية السودانية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن الأهداف التي يحققها إقرار تطبيق القانون تتمثل في دعم الانتقال في السودان، والمساعدة في تعزيز سلطة القانون وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي، مع تقديم برامج لحفز النمو الاقتصادي ودعم السلام والاستقرار بعيد المدى.

 

وعبرت عن أملها في أن يمثل التفاف السودانيين، بكل قواهم الاجتماعية ومنطلقاتهم السياسية، حول هذه القواعد والقيم سندا للتطبيق الكفؤ للقانون، ودفعا أصيلا منهم نحو تحقيق تطلعاتهم وتأكيد خياراتهم.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك