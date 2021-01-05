 أمير الكويت: أسأل الله التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية - بوابة الشروق
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أمير الكويت: أسأل الله التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 12:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 12:40 م
أعرب أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية.

وقال الصباح، حسبما نشرته وكالة الأنباء الكويتية، صباح الثلاثاء، «إنه ليسرني حقًا أن أقوم والوفد المرافق بزيارة بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ للمشاركة في الدورة الـ41 للمجس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وأضاف «يطيب لي أن اغتنم هذه المناسبة العزيزة لكي أعبر عن المشاعر والعلاقات الأخوية ووشائج القربى العربية الأصيلة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، والتي تكنها الكويت كلها قيادة وحكومة وشعب، نحو بلدكم الشقيق، سائلًا الباري عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية وشعوبها وتحقيق كل ما تنشده من رقي وازدهار».

وتنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء.

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