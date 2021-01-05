الحكومة الهولندية تتعرض لانتقادات حادة بسبب التأخر في بدء التطعيم ضد كورونا

تعرضت الحكومة الهولندية، لانتقادات حادة من المعارضة وأعضاء الإحزاب المشاركة في الائتلاف خلال اجتماع برلماني استثنائي عقد يوم الثلاثاء.



واتهم المشرعون رئيس الوزراء مارك روته ووزير الصحة هوجو دي يونج، بالفشل فيما يتعلق بحملة التطعيم ، التي سوف تنطلق الأربعاء بعد تأخر أسبوعين عن جميع الدول الأوروبية الأخرى.



وقال النائب الشعبوي اليميني خيرت فيلدرز إن هذا كان "أمرا محرجا . هذه ليست استراتيجية بل فوضى".



وتحدث لوديويك آشر زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي عن "فوضى"، مضيفا "لقد سمعنا كل عذر".



واعترف مارك روته بارتكاب أخطاء ، قائلاً إن الحكومة تراهن على الموافقة على لقاح استرازينيكا /اكسفورد ، الذي من السهل توزيعه عن طريق الممارسين العامين.



غير أنه لم يتم الموافقة على هذا اللقاح من قبل الاتحاد الأوروبي.



وبدلاً من ذلك ، كانت قد تمت الموافقة على اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك قبل عيد الميلاد ، لكن مراكز التطعيم الضرورية لإعطاء اللقاح، الذي يتعين تخزينها عند درجات حرارة منخفضة للغاية، ليست جاهزة تماما في هولندا.



وقال روته "المراكز سوف تزداد تدريجياً في الأسابيع المقبلة" .



من المقرر أن تبدأ التطعيمات في جميع انحاء البلاد الأسبوع المقبل فقط ، بينما لا تزال هناك 280 ألف جرعة في المخزن حاليا.