ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بنجاح الدورة الـ41 لمجلس التعاون

أعرب ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اليوم في محافظة العلا.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، أشاد ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وولي عهده، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة عبر تسخير الإمكانيات كافة وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها.



وأعرب ملك مملكة البحرين عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفعة تحت قيادته الحكيمة.