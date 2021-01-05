الغربية تغلق ١٩٤٢ منشأة لمخالفة لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية لكورونا

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة، تم غلق عدد ٤٠٦ محلات، وعدد ٦١ سوقا، وعدد ١٣٧ مطعما، وعدد ٢٢٤ مقهى، وعدد ٢١٢ ورشة و ٣٤٣ منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالي عدد ١٣٨٣ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة خلال ٣٦ يوما.

كما أشار المحافظ، إلى أنه تم غلق وتشميع عدد ٥٥٩ مركزا للدروس الخصوصية خلال ١٣ يوما، تطبيقا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.