ألمانيا: رجلان يجبران فتاة مريضة نفسيا على ممارسة الدعارة ومقتلها على يد زبون

بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة رجلين في ألمانيا بتهمة بإجبار فتاة مريضة نفسيا على العمل في الدعارة، وذلك أمام محكمة في مدينة فردن بولاية سكسونيا السفلى.



وقد تعرضت الفتاة 19 عاما للقتل على يد رجل آخر بوحشية في أبريل من العام الماضي وتم إغراقها وهي مقيدة على لوح خرساني في منطقة نينبورج بالولاية ذاتها. وهناك محاكمة أخرى منفصلة ضد الجاني المشتبه فيه بتهمة القتل أمام المحكمة المحلية في فردن أيضا.



وبحسب الادعاء العام في قضية الإكراه على ممارسة الدعارة، يتم اتهام الرجلين 21 و26 عاما بتسليم الفتاة في البداية لداعر في مارس من العام الماضي، ثم بيعها بعد ذلك مقابل ألفي يورو لشخص آخر، وهو قاتلها المشتبه فيه حاليا، في 6 أبريل الماضي.



تم انتشال جثة الفتاة في نهاية أبريل من العام الماضي من قناة بالقرب من مقاطعة نينبورج.