أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد هنا الزاهد

احتفل الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاد زوجته الفنانة هنا الزاهد، ونشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق فهمي على الصورة قائلًا: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي".

يذكر أن الفنان أحمد فهمي شارك كضيف شرف في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي تجسد فيه هنا الزاهد دور البطولة للمرة الأولى.

وفي المسلسل تلعب "هنا" 9 شخصيات مختلفة، وتأتي كل قصة في 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، ومن بينها؛ «سحر وشعوذة»، و«9 خطوات لقلب الرجل»، و«الجريمة لا تفيد»، و«المتخصصة».

يشارك في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، عدد من الفنانين في كل قصة درامية، منهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبد المغني حكاية ثانية، وكذلك الفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعمل من تأليف ضياء محمد وإخراج خالد الحلفاوي.