الزمالك ينفي استقالة لجنة الحكماء

نفت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، أن تكون لجنة الحكماء التي تم تشكيلها قد تقدمت باستقالتها.

وكانت أنباء قد ترددت في الساعات الماضية بأن اللجنة برئاسة الدكتور كمال درويش رئيس النادي الأسبق، وعضوية كل من أحمد مصطفى نجم النادي السابق، والإعلامي القدير فهمي عمر قد استقالت، وهو ما نفته اللجنة الثلاثية.

وشددت إدارة الزمالك على أن لجنة الحكماء مازالت تقوم بعملها الاستشار في النادي، وتضم قامات وخبرات إدارية كبيرة تساعد الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة.