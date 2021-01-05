ميركل: الغرض من تقييد نطاق الحركة هو تقليل الرحلات السياحية

صرحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بأن تقييد نطاق الحركة في المناطق الساخنة لكورونا يهدف بالدرجة الأولى إلى تقليل الرحلات السياحية التي يمكن أن تؤدي إلى تجمعات بشرية كبيرة.



يشار إلى أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت في وقت سابق من مساء اليوم على تقييد حرية الحركة بشكل مشدد في المناطق التي يزيد فيها معدل الإصابة الجديدة بكورونا عن 200 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.



ومن المنتظر أن تتخذ الولايات تدابير محلية من أجل تحديد حركة الناس في هذه الأماكن في دائرة بنصف قطر يبلغ طوله 15 كيلومترا حول أماكن سكنهم طالما أنه ليس هناك سبب مقبول للخروج عن هذا النطاق.



وفي أعقاب المشاورات التي أجرتها مع رؤساء حكومات الولايات حول تطورات الجائحة في البلاد، قالت ميركل مساء اليوم إن المقصود بتقييد دائرة الحركة بنصف قطر بطول 15 كيلومترا ليس العنوان الدقيق في مدينة كبيرة مثل برلين، مشيرة إلى أنه لن يتم البدء بقياس الطريق من وسط برلين إلى منطقة شبانداو أو منطقة مارتسان ولفتت إلى أن هذا لن يكون عمليا.



وحسب ميركل، فإن القواعد المعمول بها في ولاية سكسونيا تعد هي المثال النموذجي لمثل هذا الإجراء الخاص بتقليص نطاق دائرة التحرك بنصف قطر يبلغ طوله 15 كيلومترا.