 مصرف البحرين المركزي يعلن تغطية إصدار بقيمة 70 مليون دينار - بوابة الشروق
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مصرف البحرين المركزي يعلن تغطية إصدار بقيمة 70 مليون دينار

المنامة - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:39 ص

أعلن مصرف البحرين المركزي، عن تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة البحرين، بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليون دينار بحريني.

 

وقال مصرف البحرين في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الثلاثاء، إن فترة استحقاق الإصدار 91 يوماً تبدأ في 6 يناير الجاري، وتنتهي في 7 أبريل القادم.

 

وأشار المصرف إلى أن معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات بلغ 2.20% مقارنة بسعر الفائدة 2.21% للإصدار السابق بتاريخ 30 ديسمبر الماضي.

 

ووفق المصرف، بلغ معدل سعر الخصم 99.446%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.444% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 130%.

 

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

 


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