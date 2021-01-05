وزير الأوقاف: الالتفاف حول الرئيس وقضايا الوطن واجب الوقت

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الالتفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطني الحكيم وخلف قواتنا المسلحة الباسلة وحول قضايا الوطن واجب الوقت، وأن الحياد في قضايا الوطن في الأوقات الحاسمة خيانة لا تغتفر.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات الليلة، في ضوء ما تشهده منطقتنا من تحديات وصراعات ونزاعات وتداعي الخونة والعملاء عليها لإضعافها وإنهاكها أو إفشالها وإسقاط دولها .."فإنني أؤكد أن الالتفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطني الحكيم وخلف قواتنا المسلحة الباسلة وحول قضايا الوطن واجب الوقت.

وأضاف وزير الأوقاف: أن مصر كانت عبر تاريخها الطويل الصخرة التي تحطمت عليها أطماع الغزاة والطامعين من التتار وغيرهم ، وكانت وستظل بإذن الله تعالى حائط الصد الحصين والأخير دائما عن أمتها وأمنها القومي، ومن فضل الله (عز وجل) أن جعل أمر المؤمنين بيد الله (عز وجل) ثم بأيديهم هم لا بأيدي غيرهم ، فقال سبحانه : "وَإِن تَصۡبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا یَضُرُّكُمۡ كَیۡدُهُمۡ شَیۡـًٔا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا یَعۡمَلُونَ مُحِیط" .

وتابع وزير الأوقاف قائلا :غير أن ذلك يستلزم إلى جانب الاعتصام بالله (عز وجل) العمل والأخذ بالأسباب، وتطهير صفوفنا أولا بأول من الخونة والعملاء والمأجورين والضرب على أيديهم بيد من حديد.