تقرير: كونتي يحتمل أن يوافق على تغييرات في الحكومة الإيطالية لإنهاء الأزمة

أفادت صحيفة كرييري ديلا سيرا، بأنه يحتمل أن يوافق رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي على بعض التغييرات في الحكومة لتجنب الأزمة السياسية التي أثارها رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير للصحيفة، أن رينزي يسعى إلى تعديل حكومي كامل، مع برنامج جديد ومجلس وزراء جديد، حيث سيبقى كونتي رئيسا للوزراء، بينما سيكون لممثلي حزب رينزي "إيطاليا حية" وجودا كبيرا.

ووافق كونتي على التعديلات في مسودة خطة الإنعاش الإيطالية التي طلبها رينزي، حيث تم تخصيص تمويل أعلى للرعاية الصحية والتعليم، للتخفيف من الأزمة.