 فيديو.. محافظ الشرقية: استهلاك مستشفى الحسينية من الأكسجين لا يتعدى 1700 لتر - بوابة الشروق
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فيديو.. محافظ الشرقية: استهلاك مستشفى الحسينية من الأكسجين لا يتعدى 1700 لتر

مستشفى الحسينية المركزي
مستشفى الحسينية المركزي
أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 4:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 4:30 ص

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يتم ملء خزان الأكسجين بمستشفى الحسينية بصفة يومية، موضحًا أن ما يتم استهلاكه من الأكسجين خلال اليوم لا يتعدى 1700 لتر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صبايا الخير» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الاثنين، أنه توجد شبكة احتياطية تشمل 44 أسطوانة أكسجين، فضلًا عن مجموعة من أسطوانات الأكسجين المتحركة يتم استخدامها وقت الحاجة.

وأوضح أن يتلقى تقارير عن الاستهلاك اليومي للأكسجين بالمستشفيات، مضيفًا أن الأربعة حالات وفاة بمستشفى الحسينية بسبب كورونا كانت تعاني من أمراض مزمنة أدت إلى حدوث مضاعفات تسببت في الوفاة.

وأكد أنه لا يوجد عجز في كميات الأكسجين بالمستشفيات، لافتًا إلى أن شبكة الأكسجين متصلة بغرف العناية المركزة وحضانات الأطفال، والتي لم يتم رصد أي خلل بها.

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