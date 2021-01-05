ولايات ألمانية تؤيد تمديد الإغلاق وتشديده إذا لزم الأمر في ظل تفشي كورونا

دعا رئيس حكومة ولاية تورينجن الألمانية لتمديد قيود مواجهة فيروس كورونا المستجد وتشديدها أيضا، وذلك قبيل المؤتمر عبر الفيديو المنتظر بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات للتشاور بشأن إجراءات مواجهة كورونا.

وقال رئيس حكومة الولاية بودو راملوف لإذاعة ألمانيا اليوم الثلاثاء: "سوف أقف اليوم خلال المؤتمر عبر الفيديو في صف الذين يقولون : سوف يتعين علينا اتخاذ إجراء أكثر شدة وأكثر صرامة".

وعارض راملوف أيضا فتح المدارس ورياض الأطفال، وشدد على ضرورة أن يتباعد الجميع بدلا من مناقشة إعادة الفتح، وأوضح أنه سيكون هناك بذلك فرصة في حماية النظام الصحي.

يشار إلى أن ميركل ورؤساء حكومات الولايات يعتزمون التشاور بعد ظهر اليوم في مؤتمر عبر الفيديو بشأن تمديد الإغلاق المقرر سريانه حتى 10 يناير الجاري.

ومن جانبها صرحت رئيسة حكومة مكلنبورج-فوربومرن بأنها تعتبر تمديد إجراءات مواجهة كورونا أمرا مجديا، وقالت مانويلا شفزيج لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى الألمانية (إيه دي أر) اليوم إنه صحيح أن القيود كثيرة، "إلا أن أعداد (الإصابة) تظهر أيضا أنه يجب ألا يكون هناك رفع للتحذير ويتعين علينا مواصلة الإغلاق".

وأعربت شفزيج عن قلقها في ظل تحور الفيروس في بريطانيا، وقالت إنه إذا وصل هذا التحور إلى ألمانيا أيضا، "سيتعين علينا التشاور بشأن إذا ما كان يجب علينا تشديد قيود التباعد بشكل أقوى أم لا".