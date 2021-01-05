شهدت العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، تدفق مئات الآلاف من الأمريكيين خلال الأشهر الماضية؛ لتكون من مدن العالم القليلة التي لم تأثر الجائحة كثيرًا على قطاعها السياحي إلا أن السائحين الأمريكيين الهاربين من قسوة إجراءات الإغلاق بوطنهم يشكلون عبئا على النظام الصحي المكسيكي الذي وصل حالة من البؤس جعلت المواطنين يشترون اسطوانات الأكسجين من بعضهم في محاولات يائسة لإنقاذ ذويهم المتدهورة حالتهم.

ويقول زافيير تيلو خبير السياسات الصحية المكسيكي لصحيفة نيو يورك تايمز الأمريكية: "إن أولئك السائحين والحكومة المكسيكية بتساهلها جعلوا من مكسيكو سيتى معقلا لتدوير الوباء بين أمريكيون يأتون محملين بالعدوي ليصيبوا المكسيكيين وآخرون يعودون من رحلاتهم في المكسيك محملين أيضًا بالعدوى ليصيبوا بها الكثيرين في الولايات المتحدة".

وبحسب الإحصائيات الرسمية توافد أكثر من نصف مليون أمريكي على العاصمة المكسيكية في نوفمبر وحده، وبينما يعد ذلك نصف الزائرين فى نوفمبر 2019، إلا أنه يعد أضعاف الـ4000 زائر أمريكي في إبريل.

ويقول راب جورج الأمريكي المقيم في هوليوود، والذي يعمل مديرًا بإحدى الشركات إن الأمر كان لطيفًا بداية الإغلاق في أمريكا، ولكن بعد أشهر بدأ يفقد صوابه؛ لذلك قرر السفر للمكسيك والعمل من هناك نظرًا لسهولة العمل عبر الإنترنت بينما لا ينتوى العودة قريبًا لأمريكا.

وأضاف جورج، أنه حتي بعد فرض حالة إغلاق فى المكسيك فإنها تبقي أقل صرامة وتتيح له الخروج من البيت والجلوس فى مقهي يعتمدالتباعد الاجتماعى بينما يلتزم هو بإرتداء الكمامة.

ويقول أليكزندر عريغناني المواطن الأمريكي إنه بالرغم من خطورة الوضع الطبى بمستشفيات المكسيك وسط استشراء الوباء إلا أنه حسب قوله يعرف أصدقاء فضلوا السلامة والبقاء بأمريكا ليفقدوا عقولهم من الإغلاق، ويفقدوا وظائفهم أيضا وبالنهاية يبقي هو الأحسن حالًا منهم لأنه يتمتع بحريته مع صديقته في المكسيك وهم لا يملكون ذلك.

وبحسب الصحيفة فإنه مع هيمنة العمل من المنزل على الوظائف في أمريكا فأصبحت العقارات أغلى من حيث الإيجارات ما يعد سببا في سفر الأمريكيون للإقامة بالمكسيك مستغلين امتيازات التصاريح السياحية الممنوحة لهم كأمريكيين ذات النصف عام من الأمد.

وأما نيكول جوديان المواطنة الكندية، فعانت البعد عن صديقها الأوروبي بسبب إغلاق الحدود الكندية أمام الأوروبيين ومن حسن حظها، فالسفر للمكسيك أتاح لها الإقامة مع رفيقها ولكن القصة لم تستمر بتلك السعادة إذ أصيب الاثنين بكورونا وتم عزلهما عن بعضهما.

وبحسب منظمة السياحة العالمية صنفت العاصمة المكسيكية كثالث مدينة إقبالًا من السائحين في عام 2020.

فيما استقبلت مدينة لاسكابوس الساحلية بالمكسيك 100 ألف زائر في نوفمبر، و استقبلت كانكون المكسيكية قرابة ربع مليون سائح ونالت مدينة تولوم شهرةواسعة بسبب حفلاتها التى تفتقر للتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات.

ويقول ويليام فلاسكاس المواطن المكسيكي إنه فقد عمله كنادل بداية الجائحة، ه‍ولكن الفضل يعود لتدفق السياح الأمريكيين ليجد وظيفة جديدةوبراتب جيد.