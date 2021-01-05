وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا بنظيره الكويتي قبيل القمة المنتظرة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا صباح اليوم، بنظيره الكويتي أحمد بن ناصر المحمد الصباح.



وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

يأتي ذلك قبيل قمة خليجية مرتقبة اليوم في مدينة العلا السعودية، ينتظر أن يتم الإعلان فيها عن مصالحة خليجية.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة انعقاد القمة ”إن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا“.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح أن السعودية ستفتح أجواءها وحدودها البرية مع قطر.

وقال الوزير في كلمة بثها التلفزيون الكويتي: ”بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء اليوم“.