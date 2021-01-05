بدء تشغيل خط غاز جديد عبر جمهورية التشيك

أعلنت شركة نت فور جاز، اليوم الاثنين، بدء تشغيل خط ضغط عال جديد للغاز الطبيعي بطول 150 كيلومترا في جمهورية التشيك.



ووفقا للشركة المشغلة له، فإن الخط الذي يمضي من الشرق إلى الغرب سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى وجهته في ألمانيا عبر جمهورية التشيك.



يبدأ الخط من الحدود مع ولاية ساكسونيا الألمانية ويتصل بخط أنابيب إيوجال من شمال شرق ألمانيا.



ويمتد الخط من نقطة توزيع في غرب جمهورية التشيك بالقرب من معبر فايدهاوس الحدودي، ثم يتصل بخط أنابيب غاز أوروبا الوسطى "سنترال يوروبيان جاز بايب لاين".



وقالت الشركة المشغلة، إن الخط يستطيع نقل 5ر27 مليار متر مكعب سنويا.



وأقيمت محطة ضخ جديدة في منطقة أوتفيتش بالقرب من تشوموتوف لنقل الغاز عبر الخط الذي يعبر 353 طريقا و99 نهرا و13 خط سكك حديدية.



يذكر أن أعمال البناء في هذا الخط واسمه كابسيتي فور جاز بدأت عام 2017 وبلغت تكلفته أكثر من 540 مليون يورو (662 مليون دولار).