رئيس الوزراء البريطاني يعلن فرض إغلاق جديد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده تواجه نوعاً جديداً من فيروس كورونا قابل للانتقال أكثر بنسبة 50% إلى 70%، وإن إنجلترا تشهد ارتفاعاً متزايداً من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

وأضاف أن معظم أنحاء بريطانيا تخضع لإجراءات قصوى بسبب كورونا، داعياً لفعل المزيد من أجل السيطرة على النوع الجديد من الفيروس.

وأشار جونسون إلى أن الحكومة تدعو -من أجل تحقيق ذلك- المواطنين إلى البقاء في منازلهم ومغادرتها فقط "لأسباب محدودة" يسمح بها القانون كجلب الحاجات الضرورية أو العمل من الخارج في حالة عدم إمكان العمل من المنزل.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني إلى "القيام بكل شئ يمكننا فعله" للسيطرة على الفيروس، معلناً أن المدارس سوف تُغلق مجدداً وتنتقل للتعليم عن بُعد.

وتابع جونسون أنه إذا ما تغير الوضع الخاص بحالات الإصابة والوفيات الناجمة عن كورونا للأفضل في بريطانيا، فإن القيود سوف تنخفض في المستقبل.

يُشار إلى أن هيئة الصحة الوطنية البريطانية قدّمت يوم 8 ديسمبر الماضي جرعات من لقاح كورونا من إنتاج شركتي فايزر وبيونتك للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين والموظفين.