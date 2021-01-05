محافظ مطروح يبحث 187 طلبا لتقنين مبان وأراض زراعية

ترأس اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة بمطروح، وتم استعراض 187 طلبا مقدما لتقنين مبان وأراض زراعية بمدن ومراكز المحافظة في إطار القانون 144 لسنة 2017.

وتم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحي في أعمال التقييم، بحضور كافة الجهات والإدارات المعنية، وذلك للبت في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني، وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على حرص جميع الأجهزة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي في لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.

ووجه محافظ مطروح بالإسراع ببحث كافة الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أية عقبات مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعي للمواطنين، مشيدا بالجهود المبذولة من العاملين بمنظومة تقنين الأراضي بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.