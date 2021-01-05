 الخرطوم وموسكو تؤكدان حرصهما على توسيع مجالات التعاون المتعددة - بوابة الشروق
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الخرطوم وموسكو تؤكدان حرصهما على توسيع مجالات التعاون المتعددة

الخرطوم - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 3:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 3:51 م
أكد السودان وروسيا، حرصهما على توسيع مجالات التعاون المتعددة بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان بمناسبة الذكرى الـ65 للعلاقات الدبلوماسية بين السودان وروسيا، أن وزيري الخارجية السوداني عمر قمر الدين، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، تبادلا رسائل التهاني، حيث أشادا بمسيرة العلاقات الثنائية وتطورها.

وأشارت الخارجية السودانية، إلى أن السودان كان في طليعة الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع روسيا، كما تعد روسيا من أوائل الدول التي رحبت بالتحول السياسي في السودان بعد قيام ثورة ديسمبر.

وأكد البلدان عمق العلاقات الثنائية المتميزة بينهما، والحرص على تطويرها والانطلاق بها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية من خلال تبادل الزيارات وآليات العمل المشتركة.

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