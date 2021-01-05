 رئيس الوزراء الجزائري يبحث مع نظيره التونسي العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الجزائري يبحث مع نظيره التونسي العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء الجزائري
رئيس الوزراء الجزائري
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 12:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 12:31 ص
بحث عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم الاثنين في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي هشام المشيشي العلاقات الثنائية بين البلدين، ووجه له دعوة لزيارة الجزائر.

ذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية مساء اليوم الاثنين، إن جراد والمشيشي أعربا عن ارتياحهما لمتانة أواصر الأخوة والتضامن والتعاون القائمة بين البلدين وعن إرادتهما المشتركة في العمل من أجل تقويتها وترسيخها المستمر.

وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا واقع العلاقات الثنائية وفرص التعاون الجزائري التونسي تحسبا لانعقاد الاستحقاقات الثنائية التي يعكف البلدان على تحضيرها، خاصة اللجنة المشتركة للتعاون.

وهنأ جراد نظيره التونسي على تولي بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مع التسجيل بارتياح توافق وجهات نظر البلدين بشأن الوضع في المنطقة، والتأكيد على التزامهما بمواصلة وتعزيز التشاور الثنائي حول هذه القضايا، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن جراد وجه دعوة لرئيس الحكومة التونسية للقيام بزيارة إلى الجزائر.

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