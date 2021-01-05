عضو الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي: قمة العلا حسمت التباعد بين الدول العربية

قال عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، الدكتور عبدالعزيز العريعر، تعليقًا على المصالحة الخليجية، إنه من الواضح أن قمة العلا حاسمة، نظرًا لأنها حسمت التباعد بين الدول العربية.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الثلاثاء، أن شعوب المنطقة تعتبر هذه الاتفاقية هدية من القادة مع بداية العام الجديد.



وأوضح أن هذه الاتفاقية تسعى لطي صفحة الماضي والبداية من جديد في العمل العربي المشترك ومجابهة التحديات، مؤكدًا اتفاق الجميع على ذلك.



وأعرب عن سعادته بهذه الاتفاقية، متأملًا بها خيرًا، باعتبارها دليل على قوة الإرادة بين دول مجلس التعاون، وعودة التعاون والتكاتف مع مصر الشقيقة أيضًا، لدعم العمل العربي المشترك.



وتوقع أن يكون هناك لقاءات ثنائية بين الأطراف المشتركة ومصر خلال الفترة المقبلة، بعدما فتحت مجالًا من اللقاءات والمشاورات بدلًا من القطيعة.



وانطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء.