أمير الكويت يهنئ الملك سلمان بنجاح قمة العلا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بنجاح قمة دول مجلس التعاون التي عقدت في العُلا.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، أثنى أمير الكويت خلال الاتصال، على حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز العمل الخليجي المشترك، منوهاً بما تحقق من نجاح في قمة العُلا، وعده إنجازاً خليجياً وعربياً سيُعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.



وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، أمير دولة الكويت، التهنئة بما تحقق من نجاح في قمة العلا، معبراً عن شكره لـ«الصباح» على مشاعره الأخوية الصادقة.



وانطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء.