إنقاذ 70 مهاجرا شمال الحقول البحرية النفطية الليبية

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أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، اليوم الاثنين، «إنقاذ قارب مطاطي على متنه 70 مهاجرا شمال الحقول البحرية النفطية بين حقل الجرف وحقل البوري من قبل الزورق فزان بنجاح».

وأوضح المصدر عبر صفحته على «فيسبوك» أن عملية الانقاذ هي الأولى خلال العام الجاري، مشيرا إلى إنزال المهاجرين بنقطة الإنزال في قاعدة طرابلس البحرية،بحسب بوابة الوسط الليبية.

وأكد الناطق باسم القوات البحرية تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمهاجرين وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية.

يشار إلى أن ليبيا تعد نقطة انطلاق للمهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.