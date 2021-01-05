تراجع حاد لنشاط قطاع الصناعات التحويلية في الدنمارك

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أظهر تقرير صادر عن اتحاد اللوجيستيات الدنماركي (دي.آي.إل.إف)، اليوم الاثنين، تراجعا حادا في نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الدنمارك في ديسمبر الماضي.

وأشار التقرير إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الشهر الماضي إلى 9ر41 نقطة مقابل 47 نقطة خلال نوفمبر الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير القراءة دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتراجع المؤشران الفرعيان للطلبيات الجديدة والإنتاج خلال الشهر الماضي بأكثر من 10 نقاط ليصل إلى أقل من 40 نقطة.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشران الفرعيان لتوقيتات التسليم ومخزون المنتجات المشتراة خلال ديسمبر الماضي.