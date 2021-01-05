الشرطة الأمريكية: المتهم بإفساد جرعات لقاح كورونا يؤمن بنظرية المؤامرة

قالت قناة "تي.إم.جي4" الأمريكية، نقلا عن شرطة ولاية ويسكونسن، إن الصيدلي الذي أتلف حوالي 600 جرعة من لقاح "موديرنا" عن عمد، في مركز أورورا الطبي، يؤمن بنظرية المؤامرة.

وذكرت الشرطة، أن الصيدلي المعتقل، يعتقد أن هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يمكن أن يضر بصحة الناس، ويغير حمضهم النووي.

وحضر الصيدلي المعتقل، الجلسة التمهيدية لقضيته في 4 يناير، والتي عقدت عبر الفيديو. وأشارت الشرطة إلى أن الصيدلاني ستيفن براندنبرج، أخذ علبة لقاحات من الثلاجة وتركها بالخارج لمدة 12 ساعة، مما جعلها عديمة الفائدة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأثناء جلسة الاستماع، أكد ممثل النيابة العامة، ضرورة اختبار اللقاحات وتحديد ما إذا كانت قد تلفت تماما. وإذا اتضح أن الأمر ليس كذلك، فسيتم توجيه التهمة ضد الصيدلي بارتكاب مخالفة قانونية، وليس جريمة جنائية.

في وقت سابق، اعتقلت السلطات في ولاية ويسكونسن الأمريكية صيدليا يشتبه في أنه تعمد إتلاف مئات الجرعات من لقاح فيروس كورونا بإخراجها من الثلاجة لمدة ليلتين.

ووفقا للشرطة تم القبض على صيدلي يعمل في مجموعة "Aurora Health" للرعاية الصحية الطبية للاشتباه في تزوير دواء بوصفة طبية وإلحاق أضرار جنائية بالممتلكات، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس".

وقال جيف بهر، رئيس مجموعة "أورورا" للرعاية الصحية، إن الصيدلي الذي تم طرده من العمل أزال 57 قارورة من لقاح "موديرنا" من التخزين البارد، تكفي لحوالي 570 جرعة، مما أدى إلى تلفها أو جعلها أقل فعالية أو غير فعالة.