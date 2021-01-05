مجلس التعاون الخليجي يوجه الشكر للقطاع الصحي في ظل جائحة فيروس كورونا

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أعرب دول مجلس التعاون الخليجي خلال البيان الختامي للقمة، المنتعقد في مدينة العلا السعودية، اليوم الثلاثاء، عن شكرهم لجميع العاملين في الصفوف الأمامية للقطاع الصحي، ورجال الأمن والدفاع المدني والمتطوعين للمساهمات في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزام مواطني مجلس التعاون والمقيمين وتجاوبهم مع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة.

كما ثمن دول مجلس التعاون التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الدول والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمت مناقشاتها في اللجان الوزارية ذات العلاقة لتعزيز العمل المشترك، للتعامل مع تداعيات الأزمة وانعكاساتها الاقتصادية.

وأكد المجلس الأعلى للتعاون الخليجي، ضرورة استمرار دعم المراكز والمنشآت الطبية في دول المجلس لمواجهة التهديدات الصحية المستقبلية أياً كان شكلها.

ووجه المجلس الأعلى للأمانة العامة باستكمال رصد وتوثيق جهود مجلس التعاون في مواجهة جائحة كورونا في مجالات عدة، وتطوير قاعدة المعلومات الالكترونية لتوثيق تلك الجهود، وإعداد تقارير شاملة عنها وتعميمها ونشرها.