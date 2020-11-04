تأجيل تدريبات برشلونة بعد إكتشاف إصابتي كورونا في الفريق

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أعلن برشلونة الإسباني ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، بين الطاقم الفني للفريق الأول، دون الكشف عن أسماء الثنائي المصاب حتى الآن.

وقرر النادي الكتالوني تأجيل التدريب الجماعي للفريق المقرر له صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة أتليتك بلباو في الدوري الإسباني.

وأبلغ نادي برشلونة السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا بإصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا، وبناء على ذلك قرر إجراء مسحة طبية جديدة لكل الفريق صباح اليوم الثلاثاء، وعلى حسب النتيجة سيحدد برشلونة موقفه من خوض التدريبات الجماعية قبل مواجهة بلباو.

ويلعب برشلونة ضد أتليتك بلباو غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري الإسباني.