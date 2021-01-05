كومان يستشهد بدفاع أتليتكو مدريد لتوضيح سبب معاناة برشلونة خارج أرضه

علق رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة على فشل برشلونة في إنهاء المباريات بشكل مبكر، والخروج بفوز مريح من أمام المنافسين خلال الموسم الحالي.

برشلونة سيحل ضيفًا على أتلتيك بلباو مساء غدا الأربعاء على ملعب «سان ماميس»، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة مجيبًا على طريقة تحقيق الفوز دون معاناة وحسم المباريات بشكل مبكر: "الإجابة السهلة وهي تسجيل الهدف الثاني، إذا فعلنا ذلك، فلن نواجه مشاكل في المرحل الأخيرة في المباريات".

وأضاف: "لا يمكننا التدريب كثيرًا لأن لدينا الكثير من المباريات، أهم شيء هو ثقة اللاعبين، يجب على لاعبي خط الوسط التوغل إلى منطقة الخصم، وكنت سعيدًا جدًا بهدف دي يونج ومحاولات بيدري في مباراة هويسكا، علينا زيادة الكفاءة".

وعن ما يفتقده الفريق عندما يلعب خارج أرضه: "ربما في المباريات الأخيرة خارج أرضنا خسرنا المزيد من النقاط، لكننا نحاول أن نلعب بنفس الطريقة التي نلعب بها على أرضنا".

وأتم: "نريد خلق الفرص وأن نكون مهيمنين على المباريات، لكن خارج أرضنا، كان لدينا أخطاء فردية كثيرة وهو ما كلفنا أهدافًا ولم نكن فعالين في الأمام، لقد فاز أتلتيكو مدريد بمبارياته فقط بفضل دفاعه".