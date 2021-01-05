أمير الكويت يشكر الرئيس السيسي وقادة الخليج بمناسبة توقيع اتفاق العلا

أعرب أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية خلال انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية رسالة تهنئة بعثها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة دول الخليج، وجاء فيها: "إن التوقيع على بيان العلا يعتبر إنجازا خليجيا وعربيا سيعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه في ظل الظروف الحرجة والمستجدات التي تعيشها المنطقة والعالم وإيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية وتعزيز التضامن وكل ما يحقق المصالح العليا لدول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية الشقيقة".

وأشاد أمير الكويت، بالجهود والمساعي الخيرة والبناءة التي قام بها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للحفاظ على منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم مسيرته المباركة وعلى تعزيز أواصر العلاقات العربية.

واستضافت المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء في مدينة العلا، وشهدت هذه القمة حضور تميم بن حمد أمير قطر، والذى غاب عن فعاليات القمة منذ حدوث الأزمة الخليجية فى عام 2017، وتواصلت منذ ذلك الوقت الجهود الكويتية لرأب الصدع وحل الخلاف بين الأشقاء.