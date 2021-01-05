25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الثلاثاء، 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفه 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.



وبحسب بيان إعلامي، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.