حملات مكثفة لمراجعة المعديات الواقعة على المجاري المائية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجاري المائية بنطاق المحافظة؛ للتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها، وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها، والالتزام بالحمولة والتعريفه المقررة.

يأتي ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مع إيقاف المخالف وغير الصالح منها، والغير مرخصة والمنتهية تراخيصها، حرصًا على أمن وسلامة المواطنين، مع متابعة التزام الركاب بارتداء الكمامات.

وشنت الوحدات المحلية بكوم حمادة وإدكو ورشيد وشبراخيت، وجميع الوحدات المحلية والواقعة على مجار مائية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بشكل دوري؛ لمتابعة المعديات للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين بدائرة المحافظة.