وفاة 72 وإصابة أكثر من 2200 شخص بفيروس كورونا في 24 ساعة بتونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، إصابة أكثر من 2200 شخص بفيروس كورونا المستجد فيما توفي 72 في آخر حصيلة يومية.

ويتعلق التحديث بالتحاليل الخاصة بيوم أمس الاثنين والبالغ عددها نحو 7500 ثبت من بينهم اصابة 2265 شخصا في زيادة لافتة لحصيلة الاصابات اليومية.

ويعد العدد أعلى من اليوم السابق والذي بلغ فيه عدد المصابين 1252 ولكن مع عدد أقل من التحاليل بواقع 4657.

وتوفي 72 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي عدد المتوفين 4934 منذ بداية تفشي الفيروس.

وتفرض تونس قيودا على عدد من الأنشطة المهنية والتظاهرات الثقافية منذ أكتوبر الماضي بجانب حظر تجوال ليلي للحد من تفشي الفيروس ظل في معدل إصابات يومية يتراوح بين 1000 و1500.

وأعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم، أنه يتوقع الحصول على مليوني جرعة من لقاح فايزر الأمريكي المضاد لفيروس كورونا في فبراير المقبل أي قبل الموعد المقرر في أبريل.