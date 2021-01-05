مصادر: اتفاق السعودية وروسيا على حل وسط بشأن إنتاج النفط لدول أوبك بلس

قالت مصادر مطلعة إن المملكة العربية السعودية وروسيا توصلتا إلى حل وسط بشأن خطط إنتاج النفط لدول تجمع أوبك بلس، بعد فشل اجتماع وزراء التجمع أمس في التوصل إلى اتفاق.



ونقل موقع داو جونز الأمريكي عن المصادر القول إن الاتفاق يقضي باستمرار مستويات الإنتاج الراهنة حتى فبراير المقبل، على أن يتم زيادة الإنتاج خلال مارس المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وكان اجتماع "أوبك بلس"، انتهى أمس دون الاتفاق على زيادة كميات الإنتاج بمقدار نصف مليون برميل يوميا في فبراير.



وتؤيد روسيا زيادة الإنتاج، في حين حذرت السعودية من زيادة الإنتاج قبل الآوان المناسب، في ظل ارتفاع أسعار النفط.



وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في بداية الاجتماع إنه على أعضاء أوبك بلس مقاومة الإغراء بزيادة جديدة في الإنتاج في ظل الارتفاع الطفيف للأسعار.



وأضاف "مهمتنا لم تنته بعد"، مشيرا إلى استمرار حالة الغموض في سوق النفط العالمية.



وأوضح الوزير أنه رغم أن بدء استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، يعتبر خطوة ضخمة، فمازال الطلب على النفط ضعيفا وهشا في بعض المناطق.