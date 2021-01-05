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خرج نادي الرجاء البيضاوي المغربي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما خسر في إياب دور الـ32 أمام فريق تونجيث بطل السنغال بضربات الترجيح.

وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب محمد الخامس وسط هطول من الأمطار.

ولم ينجح الرجاء في تسجيل أي هدف خلال المواجهة لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح والتي خسر فيها الفريق المغربي ( 3 – 1 ) في وودع البطولة في مفاجأة مدوية.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت في السنغال بالتعادل السلبي أيضا.

جدير بالذكر أن الرجاء كان قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، وخسر على يد الزمالك بنتيجة ( 4 – 1 ).