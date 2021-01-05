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استطلاع للرأي: أكثر من نصف الأتراك لا يثقون في معدلات التضخم المعلنة

تركيا - ارشيفية
تركيا - ارشيفية
رباب عبد الرحمن:
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 12:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 12:29 ص
ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، أن مؤسسة "متروبول" لاستطلاعات الرأي أجرت دراسة حديثة أظهرت أن 51.4% من الأشخاص يعتقدون أن نسبة التضخم في تركيا كسرت حاجز الـ30%.

ووفقا للصحيفة فإن الإحصائيات تكشف عدم ثقة الأتراك في بيانات هيئة الإحصاء التركية التي أعلنت الشهر الماضي أن نسبة التضخم ارتفعت في نوفمبر إلى 14% فقط.

ووجهت مؤسسة “متروبول” للأبحاث، سؤالا للمشاركين في استطلاع الرأي حول معدل ارتفاع التضخم في تركيا، بعد إعلان هيئة الإحصاء التركية أن نسبة التضخم في تركيا ارتفعت إلى 14% فقط.

وأوضحت نتيجة استطلاع الرأي أن 11.9% فقط يرون أن الرقم الذي أعلنته هيئة الإحصاء صحيح، ونفس النسبة أكدت أن نسبة التضخم ارتفعت بين 14 و20%.

فيما وصل عدد الذين اعتقدوا أن التضخم يتراوح بين 20 و30% إلى 16.5%، كان عدد أولئك الذين ليس لديهم فكرة 8.4%.

وكان 20.1% من الناخبين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية في انتخابات 2018 يعتقدون أن الزيادة كانت 14%، أما عدد ناخبي حزب العدالة والتنمية الذين يعتقدون أن الزيادة تتراوح بين 12 و20% فهم 21%، في حين أن ناخبي حزب العدالة والتنمية الذين يعتقدون أن الزيادة في التضخم أكثر من 30% هي 30.4%.

يذكر ان هيئة الإحصاء التركية أعلنت اليوم أن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر بلغ 14.60%.

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