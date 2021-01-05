قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن مخاطر لقاحات كورونا متوقعة ولا تتعدى المتعارف عليه في مجال اللقاحات، مؤكدة أنها لا تحتاج تدخلًا طبيًا.

وأضافت عاصم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الاثنين، أن البيانات والمعلومات المتاحة تثبت مأمونية وفعالية لقاح كورونا، موضحة أن مصر ستبدأ باستخدام اللقاح الصيني.

وأكدت أن البرنامج الخاص بالتطعيمات من أنجح البرامج في مصر، مؤكدة أن البيانات المتعلقة بلقاح «سينوفارم» الصيني، تبشر أن النتائج على الأرض لن تكون مختلفة عن التجارب السريرية.

وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة أن المواطن سيتلقى جرعتين من اللقاح الصيني يفصل بينهما 21 يومًا، مشددة على أن الوزارة ستتعامل مع الحالات التي تحتاج نظامًا أو إجراء مختلفًا.