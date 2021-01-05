ارتفاع أسعار النفط بعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج من جانب واحد

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 50 دولار للبرميل بعد تعهد السعودية بخفض إنتاجها طواعية بمقدار مليون برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات بورصة نيويورك للسلع اليوم بنسبة 3ر5% إلى أكثر من 50 دولار للبرميل لأول مرة منذ فبراير الماضي.



وفي حين اتفقت دول تجمع "أوبك بلس" المصدرة للنفط على استمرار مستويات الإنتاج الراهنة حتى نهاية مارس المقبل، خفضت السعودية إنتاجها بشكل طوعي، بينما ستبقي الدول الأخرى على مستويات إنتاجها أو تزيدها بنسبة بسيطة.



وسيتم السماح لروسيا بزيادة إنتاجها بمقدار 65 ألف برميل يوميا ولكازاخستان بزيادة إنتاجها بمقدار 10 آلاف برميل يوميا.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 49ر2 دولار إلى 11ر50 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل. كما ارتفع خام برنت تسليم مارس بمقدار 53ر2 دولار إلى 62ر53 دولار للبرميل.



ووفقا لاتفاق دول أوبك بلس وعددها 23 دولة، فإن هذه الدول ستبقي على خفض الإنتاج عند مستوى 125ر7 مليون برميل يوميا خلال فبراير المقبل، على أن تقلص الخفض إلى 05ر7 مليون برميل يوميا خلال مارس المقبل، بحسب مسودة البيان الصادر عن الاجتماع الذي استمر يومين.